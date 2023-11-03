Биотехнологический вуз хочет сделать укрытие в памятнике архитектуры Харькова

Договор на миллион гривен для создания проекта укрытия в здании «ХИМЭСХ», которое является памятником градостроительства и архитектуры Харькова, заключили с ФЛПом, никогда не занимавшимся созданием таких проектов, пишет ХАЦ.

Государственный биотехнологический университет заключил договор с ФЛП Омельченко Ирина Владимировна о создании проекта укрытия в здании по улице Алчевских. Стоимость проектных работ – 1 миллион гривен.

Об этом стало известно с сайта Prozorro.

Проектно-сметную документацию заказали для реставрации нежилого здания «ХИМЕСХ» — памятника градостроительства и архитектуры местного значения (охранный №7010-Ха).

Заказчики планируют ремонт подвальных помещений с приспособлением под защитное сооружение в доме по улице Алчевских, 44 (это центральный, административный корпус объединенного ГБТУ).

Интересно, что ФЛП Омельченко Ирина Владимировна никогда не занималась созданием архитектурных проектов.

Но в договоре говорится, что над разработкой документации будут работать инженер-проектировщик и архитектор. 195 000 гривен предпринимательница запланировала потратить на предварительное обследование, еще около 400 000 гривен пойдет на обследование дома. Именно рабочий проект создания укрытия обойдется в 301 000 грн.

Укрытие рассчитано на 400 человек.