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Биотехнологический вуз хочет сделать укрытие в памятнике архитектуры Харькова

Общество 16:53   03.11.2023
Оксана Якушко
Биотехнологический вуз хочет сделать укрытие в памятнике архитектуры Харькова

Договор на миллион гривен для создания проекта укрытия в здании «ХИМЭСХ», которое является памятником градостроительства и архитектуры Харькова, заключили с ФЛПом, никогда не занимавшимся созданием таких проектов, пишет ХАЦ.

Государственный биотехнологический университет заключил договор с ФЛП Омельченко Ирина Владимировна о создании проекта укрытия в здании по улице Алчевских. Стоимость проектных работ – 1 миллион гривен.

Об этом стало известно с сайта Prozorro.

Проектно-сметную документацию заказали для реставрации нежилого здания «ХИМЕСХ» — памятника градостроительства и архитектуры местного значения (охранный №7010-Ха).

Заказчики планируют ремонт подвальных помещений с приспособлением под защитное сооружение в доме по улице Алчевских, 44 (это центральный, административный корпус объединенного ГБТУ).

Интересно, что ФЛП Омельченко Ирина Владимировна никогда не занималась созданием архитектурных проектов.

Но в договоре говорится, что над разработкой документации будут работать инженер-проектировщик и архитектор. 195 000 гривен предпринимательница запланировала потратить на предварительное обследование, еще около 400 000 гривен пойдет на обследование дома. Именно рабочий проект создания укрытия обойдется в 301 000 грн.

Укрытие рассчитано на 400 человек.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 16:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Договор на миллион гривен для создания проекта укрытия в здании «ХИМЭСХ», которое является памятником градостроительства и архитектуры Харькова, заключили с ФЛПом, никогда не занимавшимся созданием таких проектов, пишет ХАЦ.".