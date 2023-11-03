Биотехнологический вуз хочет сделать укрытие в памятнике архитектуры Харькова
Договор на миллион гривен для создания проекта укрытия в здании «ХИМЭСХ», которое является памятником градостроительства и архитектуры Харькова, заключили с ФЛПом, никогда не занимавшимся созданием таких проектов, пишет ХАЦ.
Государственный биотехнологический университет заключил договор с ФЛП Омельченко Ирина Владимировна о создании проекта укрытия в здании по улице Алчевских. Стоимость проектных работ – 1 миллион гривен.
Об этом стало известно с сайта Prozorro.
Проектно-сметную документацию заказали для реставрации нежилого здания «ХИМЕСХ» — памятника градостроительства и архитектуры местного значения (охранный №7010-Ха).
Заказчики планируют ремонт подвальных помещений с приспособлением под защитное сооружение в доме по улице Алчевских, 44 (это центральный, административный корпус объединенного ГБТУ).
Интересно, что ФЛП Омельченко Ирина Владимировна никогда не занималась созданием архитектурных проектов.
Но в договоре говорится, что над разработкой документации будут работать инженер-проектировщик и архитектор. 195 000 гривен предпринимательница запланировала потратить на предварительное обследование, еще около 400 000 гривен пойдет на обследование дома. Именно рабочий проект создания укрытия обойдется в 301 000 грн.
Укрытие рассчитано на 400 человек.
Читайте также: В Харькове огромное укрытие до сих пор не привели в порядок – прокуратура
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: угода, укриття, Харьков, ХАЦ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Биотехнологический вуз хочет сделать укрытие в памятнике архитектуры Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Договор на миллион гривен для создания проекта укрытия в здании «ХИМЭСХ», которое является памятником градостроительства и архитектуры Харькова, заключили с ФЛПом, никогда не занимавшимся созданием таких проектов, пишет ХАЦ.".