На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізації – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області. Там обговорили питання пов’язані з мобілізацією.
«Серед питань – обороноздатність Харківщини, в тому числі і формування кадрового резерву», – повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
На засідання заслухали результати роботи обласного Центру комплектування.
«Спільно напрацювали конкретні заходи для підвищення ефективності мобілізаційних процесів. Ще раз наголошуємо: наближення перемоги над окупантами справа кожного з нас! Закликаємо жителів Харківщини до відповідальності: не порушуйте вимоги законодавства про військовий обов’язок – оновіть свої дані у територіальних центрах комплектування!», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заседние, мобілізація, Синегубова, тцк, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області. Там обговорили питання пов’язані з мобілізацією.".