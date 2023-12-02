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На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізації – Синєгубов

Суспільство 13:03   02.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізації – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області. Там обговорили питання пов’язані з мобілізацією.

«Серед питань – обороноздатність Харківщини, в тому числі і формування кадрового резерву», – повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На засідання заслухали результати роботи обласного Центру комплектування.

«Спільно напрацювали конкретні заходи для підвищення ефективності мобілізаційних процесів. Ще раз наголошуємо: наближення перемоги над окупантами справа кожного з нас! Закликаємо жителів Харківщини до відповідальності: не порушуйте вимоги законодавства про військовий обов’язок – оновіть свої дані у територіальних центрах комплектування!», – зазначив Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 13:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області. Там обговорили питання пов’язані з мобілізацією.".