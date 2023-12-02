На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов

Состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. Там обсудили вопросы, связанные с мобилизацией.

«Среди вопросов – обороноспособность Харьковщины, в том числе и формирование кадрового резерва», – сообщает в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

На заседании заслушали результаты работы областного Центра комплектования.

«Совместно наработали конкретные меры по повышению эффективности мобилизационных процессов. Еще раз подчеркиваем: приближение победы над оккупантами дело каждого из нас! Призываем жителей Харьковщины к ответственности: не нарушайте требования законодательства о воинской обязанности – обновите свои данные в территориальных центрах комплектования!», – отметил Синегубов.

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