На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. Там обсудили вопросы, связанные с мобилизацией.
«Среди вопросов – обороноспособность Харьковщины, в том числе и формирование кадрового резерва», – сообщает в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
На заседании заслушали результаты работы областного Центра комплектования.
«Совместно наработали конкретные меры по повышению эффективности мобилизационных процессов. Еще раз подчеркиваем: приближение победы над оккупантами дело каждого из нас! Призываем жителей Харьковщины к ответственности: не нарушайте требования законодательства о воинской обязанности – обновите свои данные в территориальных центрах комплектования!», – отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заседние, мобилизация, Синегубова, тцк, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. Там обсудили вопросы, связанные с мобилизацией.".