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На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов

Общество 13:03   02.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. Там обсудили вопросы, связанные с мобилизацией.

«Среди вопросов – обороноспособность Харьковщины, в том числе и формирование кадрового резерва», – сообщает в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

На заседании заслушали результаты работы областного Центра комплектования.

«Совместно наработали конкретные меры по повышению эффективности мобилизационных процессов. Еще раз подчеркиваем: приближение победы над оккупантами дело каждого из нас! Призываем жителей Харьковщины к ответственности: не нарушайте требования законодательства о воинской обязанности – обновите свои данные в территориальных центрах комплектования!», – отметил Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 13:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. Там обсудили вопросы, связанные с мобилизацией.".