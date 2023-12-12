Шанси ворога взяти Куп’янськ до виборів у РФ у березні прокоментували в ДПСУ

Начальник пресслужби штурмової бригади “Сталевий кордон” ДПСУ Іван Шевцов прокоментував інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW), що президент Росії Володимир Путін ймовірно доручив захопити місто Куп’янськ Харківської області до виборів у РФ у березні 2024 року.

“Ми пам’ятаємо, вже було кілька разів. Вони намагалися зробити якісь дати, до яких вони мали захопити Куп’янськ. До серпня, потім до листопада, до Нового року. Зараз новий термін – до березня. Але, як ви бачите, поки що у ворога нічого не виходить. Сили оборони тримають на даній ділянці надійно оборону“, – сказав Шевцов в етері національного телемарафону.

Ситуація на Куп’янському напрямку, за його словами, залишається стабільно напруженою. Минулої доби захисники відбили чотири ворожі штурми. Найгостріша ситуація була в районі села Синьківка.

“Синьківка вигідна ворогу в тому випадку, якщо йому вдасться її зайняти, то звідти найбільш зручні підходи до Куп’янська. Тобто Синьківка – це хороший плацдарм для проведення подальших наступальних дій в напрямку Куп’янська. Тому для нас оборона Синьківки є одним з пріоритетів“, – пояснив речник.

Він також розповів, що РФ підтягує на Куп’янський напрямок резерви, які мають зайняти місце втраченого раніше особового складу.