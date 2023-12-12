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Шансы врага захватить Купянск до выборов в РФ в марте прокомментировали в ГПСУ

Общество 20:34   12.12.2023
Елена Нагорная
Шансы врага захватить Купянск до выборов в РФ в марте прокомментировали в ГПСУ

Начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» ГПСУ Иван Шевцов прокомментировал информацию американского Института изучения войны (ISW), что президент России Владимир Путин вероятно поручил захватить город Купянск Харьковской области до выборов в РФ в марте 2024 года.

«Мы помним, уже было несколько раз. Они пытались сделать какие-то даты, к которым они должны были захватить Купянск. До августа, потом до ноября, до Нового года. Сейчас новый срок — до марта. Но, как вы видите, пока что у врага ничего не получается. Силы обороны держат на данном участке надежно оборону» — сказал Шевцов в эфире национального телемарафона.

Ситуация на Купянском направлении, по его словам, остается стабильно напряженной. За прошедшие сутки защитники отбили четыре вражеских штурма. Самая острая ситуация была в районе села Синьковка.

«Синьковка выгодна врагу в том случае, если ему удастся ее занять, то оттуда наиболее удобные подходы к Купянску. То есть Синьковка — это хороший плацдарм для проведения дальнейших наступательных действий в направлении Купянска. Поэтому для нас оборона Синьковки является одним из приоритетов», — пояснил спикер.

Он также рассказал, что РФ подтягивает на Купянское направление резервы, которые должны занять место утраченного ранее личного состава.

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Автор: Елена Нагорная
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Шансы врага захватить Купянск до выборов в РФ в марте прокомментировали в ГПСУ
Шансы врага захватить Купянск до выборов в РФ в марте прокомментировали в ГПСУ
12.12.2023, 20:34

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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» ГПСУ Иван Шевцов прокомментировал информацию американского Института изучения войны (ISW), что президент России Владимир Путин вероятно поручил захватить город Купянск Харьковской области до выборов в РФ в марте 2024 года.".