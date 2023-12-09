Путин поручил захватить Купянск до марта 2024 и выборов президента РФ – ISW
Заявление Владимира Путина о выдвижении своей президентской кандидатуры в военной обстановке указывает на то, что его предвыборная кампания может быть сосредоточена на войне РФ в Украине, считают эксперты Института изучения войны (ISW).
«Кремль, возможно, поручил российским военным захватить Авдеевку и Купянск до выборов в марте 2024 года, и эта демонстрация поддержки военными кандидатуры Путина, возможно, задумана как стратегия страховки на случай, если российские военные не смогут уложиться в эти сроки», — говорится в докладе.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, Владимир Путин, война, выборы президента, купянск, президент РФ, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 13:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявление Владимира Путина о выдвижении своей президентской кандидатуры в военной обстановке указывает на то, что его предвыборная кампания может быть сосредоточена на войне РФ в Украине, считают эксперты Института изучения войны (ISW).".