Путин поручил захватить Купянск до марта 2024 и выборов президента РФ – ISW

Заявление Владимира Путина о выдвижении своей президентской кандидатуры в военной обстановке указывает на то, что его предвыборная кампания может быть сосредоточена на войне РФ в Украине, считают эксперты Института изучения войны (ISW).

«Кремль, возможно, поручил российским военным захватить Авдеевку и Купянск до выборов в марте 2024 года, и эта демонстрация поддержки военными кандидатуры Путина, возможно, задумана как стратегия страховки на случай, если российские военные не смогут уложиться в эти сроки», — говорится в докладе.