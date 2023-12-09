Экономят снаряды и технику, но не людей – тактика россиян под Купянском

Россияне минимально используют технику на Купянском направлении, заваливают позиции ВСУ живой силой и пехотой, сказал в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.

«Ситуация достаточно сложная. Враг пытается добиться успеха на наших участках, но ему это не удается. Ситуация зависит от погодных условий, от того, в каком состоянии находятся силы врага, насколько успешными были наши действия. Сейчас, например, подавляющая тактика врага – это попытка штурмов обилием пехоты. Количество обстрелов несколько уменьшилось. Технику сейчас враг использует минимально. Преимущественная боевая сила сейчас – это пехота. Враг пытается атаковать, выжимать живой силой, мясом, как говорится», — рассказал Дибров.

Пехота, которую несколько недель назад завезли, возможно, менее ценна для российского руководства, поэтому живую силу, как расходный материал, враг использует и не жалеет. За прошедшие сутки десятки погибших и раненых со стороны врага, отметил Дибров.