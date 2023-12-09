Экономят снаряды и технику, но не людей – тактика россиян под Купянском
Россияне минимально используют технику на Купянском направлении, заваливают позиции ВСУ живой силой и пехотой, сказал в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.
«Ситуация достаточно сложная. Враг пытается добиться успеха на наших участках, но ему это не удается. Ситуация зависит от погодных условий, от того, в каком состоянии находятся силы врага, насколько успешными были наши действия. Сейчас, например, подавляющая тактика врага – это попытка штурмов обилием пехоты. Количество обстрелов несколько уменьшилось. Технику сейчас враг использует минимально. Преимущественная боевая сила сейчас – это пехота. Враг пытается атаковать, выжимать живой силой, мясом, как говорится», — рассказал Дибров.
Пехота, которую несколько недель назад завезли, возможно, менее ценна для российского руководства, поэтому живую силу, как расходный материал, враг использует и не жалеет. За прошедшие сутки десятки погибших и раненых со стороны врага, отметил Дибров.
Читайте также: Харьковские пограничники вернули россиянам их дрон. Но есть нюанс (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дибров, купянское направление, обстрелы, пехота, россияне, снаряды, техника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Экономят снаряды и технику, но не людей – тактика россиян под Купянском»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 11:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне минимально используют технику на Купянском направлении, заваливают позиции ВСУ живой силой и пехотой, сказал в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.".