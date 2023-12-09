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Экономят снаряды и технику, но не людей – тактика россиян под Купянском

Происшествия 11:07   09.12.2023
Оксана Якушко
Экономят снаряды и технику, но не людей – тактика россиян под Купянском Фото: скриншот

Россияне минимально используют технику на Купянском направлении, заваливают позиции ВСУ живой силой и пехотой, сказал в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.

«Ситуация достаточно сложная. Враг пытается добиться успеха на наших участках, но ему это не удается. Ситуация зависит от погодных условий, от того, в каком состоянии находятся силы врага, насколько успешными были наши действия. Сейчас, например, подавляющая тактика врага – это попытка штурмов обилием пехоты. Количество обстрелов несколько уменьшилось. Технику сейчас враг использует минимально. Преимущественная боевая сила сейчас – это пехота. Враг пытается атаковать, выжимать живой силой, мясом, как говорится», — рассказал Дибров.

Пехота, которую несколько недель назад завезли, возможно, менее ценна для российского руководства, поэтому живую силу, как расходный материал, враг использует и не жалеет. За прошедшие сутки десятки погибших и раненых со стороны врага, отметил Дибров.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 11:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне минимально используют технику на Купянском направлении, заваливают позиции ВСУ живой силой и пехотой, сказал в эфире нацмарафона начальник службы связей с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.".