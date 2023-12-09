Економлять снаряди і техніку, але не людей – тактика росіян під Куп’янськом

Росіяни мінімально використовують техніку на Куп’янському напрямку, завалюють позиції ЗСУ живою силою та піхотою, сказав в ефірі нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров.

«Ситуація досить складна. Ворог все ж таки намагається досягнути успіху на наших ділянках, але це не вдається. Ситуація залежить від погодних умов, від того, в якому стані знаходяться сили ворога, наскільки успішними були наші дії. Зараз, наприклад, переважна тактика ворога – це спроба штурмів великою кількістю піхоти. Кількість обстрілів дещо зменшилася. Техніку зараз ворог використовує мінімально. Переважна бойова сила зараз – це піхота. Ворог намагається атакувати, вичавлювати живою силою, м’ясом, як кажуть», – розповів Дібров.

Піхота, яку, кілька тижнів тому завезли, можливо, менш цінна для російського керівництва, тому живу силу, як розхідний матеріал, ворог використовує і не жаліє. За минулу добу десятки загиблих і поранених з боку ворога, зазначив Дібров.