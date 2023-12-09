Путін доручив захопити Куп’янськ до березня 2024 року і виборів у РФ – ISW

Заява Володимира Путіна про висування своєї президентської кандидатури у військовій обстановці вказує на те, що його передвиборча кампанія може бути зосереджена на війні РФ в Україні, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль, можливо, доручив російським військовим захопити Авдіївку та Куп’янськ до виборів у березні 2024 року, і ця демонстрація підтримки військовими кандидатури Путіна, можливо, задумана як стратегія страховки на випадок, якщо російські військові не зможуть вкластися у ці терміни», – йдеться у доповіді.