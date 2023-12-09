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Путін доручив захопити Куп’янськ до березня 2024 року і виборів у РФ – ISW

Суспільство 13:49   09.12.2023
Оксана Якушко
Путін доручив захопити Куп’янськ до березня 2024 року і виборів у РФ – ISW

Заява Володимира Путіна про висування своєї президентської кандидатури у військовій обстановці вказує на те, що його передвиборча кампанія може бути зосереджена на війні РФ в Україні, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW). 

«Кремль, можливо, доручив російським військовим захопити Авдіївку та Куп’янськ до виборів у березні 2024 року, і ця демонстрація підтримки військовими кандидатури Путіна, можливо, задумана як стратегія страховки на випадок, якщо російські військові не зможуть вкластися у ці терміни», – йдеться у доповіді.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Путін доручив захопити Куп’янськ до березня 2024 року і виборів у РФ – ISW»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 13:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заява Володимира Путіна про висування своєї президентської кандидатури у військовій обстановці вказує на те, що його передвиборча кампанія може бути зосереджена на війні РФ в Україні, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW). ".