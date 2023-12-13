Live
  • Ср 13.12.2023
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.99
  • EUR 39.94

У Харкові комунальники прибирають сніг та борються з ожеледицею (фото)

Суспільство 13:22   13.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові комунальники прибирають сніг та борються з ожеледицею (фото) Фото: Харківська міськрада

До робіт з прибирання снігу у Харкові сьогодні, 13 грудня, залучили близько 2,5 тис. працівників комунальних підприємств, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 86 одиниць автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації.

На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1746 дворових робітників. Напередодні вони розчистили майже 4 млн кв. м територій, а також посипали піщано-сольовою сумішшю 58 тис. кв. м тротуарів.

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 229 комунальників. Напередодні вони очистили від снігу понад 395 тис. кв. м і посипали протиожеледними матеріалами тротуари в парках, скверах та на інших територіях загальною площею  46 тис. кв. м.

Бригади КП «Шляхрембуд» за попередні три доби прибрали та вивезли близько 560 куб. м снігу та льоду, а також використали понад 535 куб. м піщано-сольової суміші та 650 тонн солі. Сьогодні на дорогах працюють 149 робітників і 92 одиниці спецтехніки.

Також до прибирання долучаються й інші комунальні підприємства. Зокрема, служба механізації КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» допомагає усувати наслідки снігопаду на прибудинкових територіях Київського району.

01

02

03

04

05

06

07
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Харків засипало снігом: як борються комунальники, який вигляд мають вулиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові комунальники прибирають сніг та борються з ожеледицею (фото)
У Харкові комунальники прибирають сніг та борються з ожеледицею (фото)
13.12.2023, 13:22
Терміни зсунулись: коли відновиться зв’язок «Київстар» – коментар гендиректора
Терміни зсунулись: коли відновиться зв’язок «Київстар» – коментар гендиректора
13.12.2023, 12:59
Заблукав: харківські нацгвардійці взяли в полон окупанта з Чечні
Заблукав: харківські нацгвардійці взяли в полон окупанта з Чечні
13.12.2023, 12:25
Харків’яни – без зв’язку: в СБУ повідомили, хто стоїть за атакою на «Київстар»
Харків’яни – без зв’язку: в СБУ повідомили, хто стоїть за атакою на «Київстар»
13.12.2023, 12:06
Як збій у роботі Київстару вплинув на Vodafone і Lifecell: дані операторів
Як збій у роботі Київстару вплинув на Vodafone і Lifecell: дані операторів
12.12.2023, 18:37
43 тонни солі й повалені дерева: ситуація на дорогах Харківщини після негоди
43 тонни солі й повалені дерева: ситуація на дорогах Харківщини після негоди
13.12.2023, 11:43

Новини за темою:


Ви читали новину: «У Харкові комунальники прибирають сніг та борються з ожеледицею (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 13:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До робіт з прибирання снігу у Харкові сьогодні, 13 грудня, залучили близько 2,5 тис. працівників комунальних підприємств, розповіли в Харківській міськраді.".