У Харкові комунальники прибирають сніг та борються з ожеледицею (фото)
До робіт з прибирання снігу у Харкові сьогодні, 13 грудня, залучили близько 2,5 тис. працівників комунальних підприємств, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 86 одиниць автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації.
На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1746 дворових робітників. Напередодні вони розчистили майже 4 млн кв. м територій, а також посипали піщано-сольовою сумішшю 58 тис. кв. м тротуарів.
На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 229 комунальників. Напередодні вони очистили від снігу понад 395 тис. кв. м і посипали протиожеледними матеріалами тротуари в парках, скверах та на інших територіях загальною площею 46 тис. кв. м.
Бригади КП «Шляхрембуд» за попередні три доби прибрали та вивезли близько 560 куб. м снігу та льоду, а також використали понад 535 куб. м піщано-сольової суміші та 650 тонн солі. Сьогодні на дорогах працюють 149 робітників і 92 одиниці спецтехніки.
Також до прибирання долучаються й інші комунальні підприємства. Зокрема, служба механізації КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» допомагає усувати наслідки снігопаду на прибудинкових територіях Київського району.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: борются, гололед, коммунальщики, міськрада, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До робіт з прибирання снігу у Харкові сьогодні, 13 грудня, залучили близько 2,5 тис. працівників комунальних підприємств, розповіли в Харківській міськраді.".