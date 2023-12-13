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В Харькове коммунальщики убирают снег и борются с гололедом (фото)

Общество 13:22   13.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове коммунальщики убирают снег и борются с гололедом (фото) Фото: Харьковский горсовет

К работам по уборке снега в Харькове сегодня, 13 декабря, привлекли около 2,5 тыс. работников коммунальных предприятий, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, в городе также работает 86 единиц автотракторной техники и 95 средств малой механизации.

На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1746 дворовых рабочих. Накануне они расчистили около 4 млн кв. м территорий, а также посыпали песчано-солевой смесью 58 тыс. кв. м тротуаров.

На объектах СКП «Харьковзеленстрой» работают 229 коммунальщиков. Накануне они очистили от снега более 395 тысяч кв. м и посыпали противогололедными материалами тротуары в парках, скверах и других территориях общей площадью 46 тыс. кв. м.

Бригады КП «Дорремстрой» за предыдущие трое суток убрали и вывезли около 560 куб. м снега и льда, а также использовали более 535 куб. м песчано-солевой смеси и 650 тонн соли. Сегодня на дорогах трудятся 149 рабочих и 92 единицы спецтехники.

Также к уборке подключаются и другие коммунальные предприятия. В частности, служба механизации КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» помогает устранять последствия снегопада на придомовых территориях Киевского района.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К работам по уборке снега в Харькове сегодня, 13 декабря, привлекли около 2,5 тыс. работников коммунальных предприятий, рассказали в Харьковском горсовете.".