Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає
Майже на 16% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області за тиждень з 5 по 11 лютого порівняно з позаминулим тижнем.
Загалом у регіоні захворіли 3840 осіб, 220 – ушпиталені (з них 22 хворих на COVID-19), при цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляє ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
Коронавірус підтвердився у 63 мешканців регіону – захворюваність на COVID-19 порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 21,3%. При цьому одна людина померла від наслідків коронавірусу.
З початку епідсезону у регіоні також виявляли віруси грипу типу А та В.
У Харкові, як повідомляє пресслужба міськради, протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 1659 осіб, з них 32 – на грип та 38 – на COVID-19.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, заболеваемость, ОРВИ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже на 16% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області за тиждень з 5 по 11 лютого порівняно з позаминулим тижнем".