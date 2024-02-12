Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає

Майже на 16% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області за тиждень з 5 по 11 лютого порівняно з позаминулим тижнем.

Загалом у регіоні захворіли 3840 осіб, 220 – ушпиталені (з них 22 хворих на COVID-19), при цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляє ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Коронавірус підтвердився у 63 мешканців регіону – захворюваність на COVID-19 порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 21,3%. При цьому одна людина померла від наслідків коронавірусу.

З початку епідсезону у регіоні також виявляли віруси грипу типу А та В.

У Харкові, як повідомляє пресслужба міськради, протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 1659 осіб, з них 32 – на грип та 38 – на COVID-19.

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