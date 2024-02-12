Live
  • Пн 12.02.2024
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 37.62
  • EUR 40.51

Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає

Суспільство 17:52   12.02.2024
Олена Нагорна
Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає

Майже на 16% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області за тиждень з 5 по 11 лютого порівняно з позаминулим тижнем.

Загалом у регіоні захворіли 3840 осіб, 220 – ушпиталені (з них 22 хворих на COVID-19), при цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляє ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Коронавірус підтвердився у 63 мешканців регіону – захворюваність на COVID-19 порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 21,3%. При цьому одна людина померла від наслідків коронавірусу.

З початку епідсезону у регіоні також виявляли віруси грипу типу А та В.

У Харкові, як повідомляє пресслужба міськради, протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 1659 осіб, з них 32 – на грип та 38 – на COVID-19.

Читайте також: У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає
Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає
12.02.2024, 17:52
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
01.11.2022, 08:12
Харківська облрада обрала 6 почесних громадян, серед них – Каратуманов
Харківська облрада обрала 6 почесних громадян, серед них – Каратуманов
14.02.2023, 13:57
Навідник удару по Грозі відбирав авто у людей під час окупації – прокуратура
Навідник удару по Грозі відбирав авто у людей під час окупації – прокуратура
12.02.2024, 17:13
Рисей привезли в екопарк під Харковом: вони – перші жителі нової зони (відео)
Рисей привезли в екопарк під Харковом: вони – перші жителі нової зони (відео)
12.02.2024, 16:16
У Харкові та області є потреба у крові всіх груп – Мінздоров’я
У Харкові та області є потреба у крові всіх груп – Мінздоров’я
12.02.2024, 15:40

Новини за темою:

18:01
У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ
16:27
Понад 1,3 тисячі харків’ян захворіли за тиждень на грип та ГРВІ
17:52
Захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла на Харківщині – цифри
18:47
Грип продовжує гуляти Харківщиною: прогнозують зростання захворюваності
15:22
У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип

Ви читали новину: «Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 17:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже на 16% зросла захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) у Харківській області за тиждень з 5 по 11 лютого порівняно з позаминулим тижнем".