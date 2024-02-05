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У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ

Суспільство 18:01   05.02.2024
Олена Нагорна
У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ

Понад 3 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням випадків COVID-19) на Харківщині в період з 29 січня по 4 лютого. Це на 2,3% більше, ніж позаминулого тижня.

Було ушпиталено 209 осіб, при цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Коронавірус виявили у 80 осіб, що менше ніж позаминулого тижня на 28,6%. 33 хворих на COVID-19 госпіталізували. Одна людина померла.

Також у регіоні продовжують виявляти віруси грипу типів А та В.

Читайте також: Понад 1,3 тисячі харків’ян захворіли за тиждень на грип та ГРВІ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 18:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 3 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням випадків COVID-19) на Харківщині в період з 29 січня по 4 лютого".