У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ
Понад 3 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням випадків COVID-19) на Харківщині в період з 29 січня по 4 лютого. Це на 2,3% більше, ніж позаминулого тижня.
Було ушпиталено 209 осіб, при цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
Коронавірус виявили у 80 осіб, що менше ніж позаминулого тижня на 28,6%. 33 хворих на COVID-19 госпіталізували. Одна людина померла.
Також у регіоні продовжують виявляти віруси грипу типів А та В.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, лабцентр, ОРВИ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 18:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 3 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням випадків COVID-19) на Харківщині в період з 29 січня по 4 лютого".