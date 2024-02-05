У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ

Понад 3 тисячі людей захворіли на грип та ГРВІ (з урахуванням випадків COVID-19) на Харківщині в період з 29 січня по 4 лютого. Це на 2,3% більше, ніж позаминулого тижня.

Було ушпиталено 209 осіб, при цьому інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Коронавірус виявили у 80 осіб, що менше ніж позаминулого тижня на 28,6%. 33 хворих на COVID-19 госпіталізували. Одна людина померла.

Також у регіоні продовжують виявляти віруси грипу типів А та В.