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В Харькове и области стали больше болеть гриппом и ОРВИ

Общество 18:01   05.02.2024
Елена Нагорная
В Харькове и области стали больше болеть гриппом и ОРВИ

Более 3 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом случаев COVID-19) на Харьковщине в период с 29 января по 4 февраля. Это на 2,3% больше, чем на позапрошлой неделе.

Было госпитализировано 209 человек, при этом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Коронавирус обнаружили у 80 человек, что меньше чем на позапрошлой неделе на 28,6%. 33 больных COVID-19 госпитализировали. Один человек умер.

Также в регионе продолжают выявлять вирусы гриппа типов А и В.

Читайте также: Более 1,3 тысячи харьковчан заболели за неделю гриппом и ОРВИ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 18:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 3 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом случаев COVID-19) на Харьковщине в период с 29 января по 4 февраля".