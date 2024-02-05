В Харькове и области стали больше болеть гриппом и ОРВИ
Более 3 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом случаев COVID-19) на Харьковщине в период с 29 января по 4 февраля. Это на 2,3% больше, чем на позапрошлой неделе.
Было госпитализировано 209 человек, при этом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Коронавирус обнаружили у 80 человек, что меньше чем на позапрошлой неделе на 28,6%. 33 больных COVID-19 госпитализировали. Один человек умер.
Также в регионе продолжают выявлять вирусы гриппа типов А и В.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, лабцентр, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 3 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом случаев COVID-19) на Харьковщине в период с 29 января по 4 февраля".