В Харькове и области стали больше болеть гриппом и ОРВИ

Более 3 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ (с учетом случаев COVID-19) на Харьковщине в период с 29 января по 4 февраля. Это на 2,3% больше, чем на позапрошлой неделе.

Было госпитализировано 209 человек, при этом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Коронавирус обнаружили у 80 человек, что меньше чем на позапрошлой неделе на 28,6%. 33 больных COVID-19 госпитализировали. Один человек умер.

Также в регионе продолжают выявлять вирусы гриппа типов А и В.