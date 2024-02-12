Три десятка харьковчан слегли с гриппом за неделю — заболеваемость растет

Почти на 16% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области за неделю с 5 по 11 февраля в сравнении с позапрошлой неделей.

Всего в регионе заболели 3840 человек, 220 — госпитализированы (из них 22 больных COVID-19), при этом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Коронавирус подтвердился у 63 жителей региона — заболеваемость COVID-19 в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 21,3%. При этом один человек умер от последствий коронавируса.

С начала эпидсезона в регионе также выявляли вирусы гриппа типа А и В.

В Харькове, как сообщает пресс-служба горсовета, в течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели 1659 человек, из них 32 — гриппом и 38 — COVID-19.

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