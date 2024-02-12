Три десятка харьковчан слегли с гриппом за неделю — заболеваемость растет
Почти на 16% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области за неделю с 5 по 11 февраля в сравнении с позапрошлой неделей.
Всего в регионе заболели 3840 человек, 220 — госпитализированы (из них 22 больных COVID-19), при этом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщает ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Коронавирус подтвердился у 63 жителей региона — заболеваемость COVID-19 в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 21,3%. При этом один человек умер от последствий коронавируса.
С начала эпидсезона в регионе также выявляли вирусы гриппа типа А и В.
В Харькове, как сообщает пресс-служба горсовета, в течение прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели 1659 человек, из них 32 — гриппом и 38 — COVID-19.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти на 16% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в Харьковской области за неделю с 5 по 11 февраля в сравнении с позапрошлой неделей".