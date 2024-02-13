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Книгарню у центрі Харкова облили фарбою (фото)

Суспільство 14:48   13.02.2024
Вікторія Яковенко
Книгарню у центрі Харкова облили фарбою (фото) Фото: «Vivat»

У Харкові невідомі облили фасад будівлі книгарні «Vivat» фарбою.

«Незважаючи на щоденні обстріли Харкова, команда «Vivat» залишається, щоб кожен ранок відкривати двері для всіх, хто хоче поринути у фентезійні світи, дізнатися більше про історію нашої країни, купити подарунки рідним. У Харкові у нас дві книгарні, але простір на вулиці Квітки-Основ’яненко, 2 — це взагалі наша перша офлайн-книгарня. Тому те, що ми побачили сьогодні зранку, шокує, обурює й спантеличує — понівечений фасад будівлі», – повідомило видавництво у фейсбук.

Наразі власники книгарні працюють із поліцією та приводять магазин до ладу. Вже завтра у книгарні чекають харків’ян на події по українській класиці.

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Фото: «Vivat»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові невідомі облили фасад будівлі книгарні «Vivat» фарбою.".