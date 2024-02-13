Книгарню у центрі Харкова облили фарбою (фото)

У Харкові невідомі облили фасад будівлі книгарні «Vivat» фарбою.

«Незважаючи на щоденні обстріли Харкова, команда «Vivat» залишається, щоб кожен ранок відкривати двері для всіх, хто хоче поринути у фентезійні світи, дізнатися більше про історію нашої країни, купити подарунки рідним. У Харкові у нас дві книгарні, але простір на вулиці Квітки-Основ’яненко, 2 — це взагалі наша перша офлайн-книгарня. Тому те, що ми побачили сьогодні зранку, шокує, обурює й спантеличує — понівечений фасад будівлі», – повідомило видавництво у фейсбук.

Наразі власники книгарні працюють із поліцією та приводять магазин до ладу. Вже завтра у книгарні чекають харків’ян на події по українській класиці.