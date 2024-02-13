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Книжный магазин в центре Харькова облили краской (фото)

Общество 14:48   13.02.2024
Виктория Яковенко
Книжный магазин в центре Харькова облили краской (фото) Фото: «Vivat»

В Харькове неизвестные облили фасад здания книжного магазина «Vivat» краской.

«Несмотря на ежедневные обстрелы Харькова, команда «Vivat» остается, чтобы каждое утро открывать двери для всех, кто хочет погрузиться в мир фэнтези, узнать больше об истории нашей страны, купить подарки родным. В Харькове у нас два книжных магазина, но пространство на улице Квитки-Основьяненко, 2 — это вообще наш первый офлайн-магазин. Поэтому то, что мы увидели сегодня утром, шокирует, возмущает и сбивает с толку — изуродованный фасад здания», — сообщило издательство в Facebook.

Сейчас владельцы работают с полицией и приводят магазин в порядок. Уже завтра там ждут харьковчан на события по украинской классике.

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Фото: «Vivat»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неизвестные облили фасад здания книжного магазина «Vivat» краской.".