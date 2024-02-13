Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)
Фото: ГСЧС Украины
Спасатели вытащили женщину из реки Лопань в центре Харькова.
Событие произошло 13 февраля. 43-летняя женщина оказалась в реке. Спасатели развернули выдвижную пожарную лестницу и подняли женщину наверх, сообщили в ГСЧС Украины.
Спасенную осмотрели медики и госпитализировали, добавили спасатели.
Фото, видео: ГСЧС Украины
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, жінка, женщина, Лопань, река, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели вытащили женщину из реки Лопань в центре Харькова.".