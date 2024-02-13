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Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)

Происшествия 14:10   13.02.2024
Виктория Яковенко
Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео) Фото: ГСЧС Украины

Спасатели вытащили женщину из реки Лопань в центре Харькова.

Событие произошло 13 февраля. 43-летняя женщина оказалась в реке. Спасатели развернули выдвижную пожарную лестницу и подняли женщину наверх, сообщили в ГСЧС Украины.

Спасенную осмотрели медики и госпитализировали, добавили спасатели.

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Фото, видео: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели вытащили женщину из реки Лопань в центре Харькова.".