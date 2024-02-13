Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)

Спасатели вытащили женщину из реки Лопань в центре Харькова.

Событие произошло 13 февраля. 43-летняя женщина оказалась в реке. Спасатели развернули выдвижную пожарную лестницу и подняли женщину наверх, сообщили в ГСЧС Украины.

Спасенную осмотрели медики и госпитализировали, добавили спасатели.

Фото, видео: ГСЧС Украины