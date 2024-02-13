В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Вечером 12 февраля в Харькове случился пожар в самострое, который спасатели определили как «примитивную хижину».
«В 17:20 произошел бытовой пожар в Шевченковском районе Харькова. К месту происшествия немедленно отправились спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горела самопостроенная из подручных материалов примитивная хижина на всей своей площади в 5 кв. м. На пепелище обнаружено обгоревшее тело мужчины, данные которого устанавливаются», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за минувшие сутки спасатели Харьковщины пять раз тушили пожары. Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не зафиксировали.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 12 февраля в Харькове случился пожар в самострое, который спасатели определили как «примитивную хижину».".