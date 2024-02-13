Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина

Происшествия 08:18   13.02.2024
Оксана Горун
В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вечером 12 февраля в Харькове случился пожар в самострое, который спасатели определили как «примитивную хижину».

«В 17:20 произошел бытовой пожар в Шевченковском районе Харькова. К месту происшествия немедленно отправились спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горела самопостроенная из подручных материалов примитивная хижина на всей своей площади в 5 кв. м. На пепелище обнаружено обгоревшее тело мужчины, данные которого устанавливаются», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за минувшие сутки спасатели Харьковщины пять раз тушили пожары. Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не зафиксировали.

Читайте также: Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 13 февраля: погибший от обстрела, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 13 февраля: погибший от обстрела, сводка Генштаба
13.02.2024, 08:30
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
13.02.2024, 07:56
В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина
В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина
13.02.2024, 08:18
В Харькове нужно снести 100 объектов и переименовать 400 улиц — деколонизаторы
В Харькове нужно снести 100 объектов и переименовать 400 улиц — деколонизаторы
13.02.2024, 08:51
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
12.02.2024, 11:59
Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников
Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников
13.02.2024, 09:16

Новости по теме:

15:10
Пожар из-за ударов РФ по нефтебазе в Харькове потушили на третьи сутки (видео)
09:29
Авиаудар по Водяному на Харьковщине: погибшую достали из-под завалов (видео)
09:04
Горел не только Харьков: в Великом Бурлуке произошли пожары из-за ударов БпЛА
08:15
Удары БпЛА по Харькову: двести ГСЧСников работали на местах «прилетов» (видео)
08:10
Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице — пожар на Харьковщине

Вы читали новость: «В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 12 февраля в Харькове случился пожар в самострое, который спасатели определили как «примитивную хижину».".