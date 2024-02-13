В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина

Вечером 12 февраля в Харькове случился пожар в самострое, который спасатели определили как «примитивную хижину».

«В 17:20 произошел бытовой пожар в Шевченковском районе Харькова. К месту происшествия немедленно отправились спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горела самопостроенная из подручных материалов примитивная хижина на всей своей площади в 5 кв. м. На пепелище обнаружено обгоревшее тело мужчины, данные которого устанавливаются», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за минувшие сутки спасатели Харьковщины пять раз тушили пожары. Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не зафиксировали.