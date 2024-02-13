Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:20

Россияне дважды атаковали на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 13 февраля Генштаб ВСУ.

Авиационных ударов по Харьковской области не зафиксировали.

07:03

Ночь без тревог и «шахеды» над Украиной

Минувшая ночь стала первой за долгое время, когда на Харьковщине не объявляли воздушную тревогу. При этом Воздушные силы ВСУ около часу ночи предупреждали об угрозе баллистики.

Взрывов в Харькове не было. Основным объектом российской атаки ночью стал Днепр. В основном туда направлялись с юга группы «шахедов», а также были запуски ракет. Мэр города Борис Филатов сообщил об ударах по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы ВСУ утром проинформировали: атаку вели 23 «шахедами», из них 16 уничтожила ПВО.