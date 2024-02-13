Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
07:20
Россияне дважды атаковали на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 13 февраля Генштаб ВСУ.
Авиационных ударов по Харьковской области не зафиксировали.
07:03
Ночь без тревог и «шахеды» над Украиной
Минувшая ночь стала первой за долгое время, когда на Харьковщине не объявляли воздушную тревогу. При этом Воздушные силы ВСУ около часу ночи предупреждали об угрозе баллистики.
Взрывов в Харькове не было. Основным объектом российской атаки ночью стал Днепр. В основном туда направлялись с юга группы «шахедов», а также были запуски ракет. Мэр города Борис Филатов сообщил об ударах по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы ВСУ утром проинформировали: атаку вели 23 «шахедами», из них 16 уничтожила ПВО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: sha, генштаб, новости Харькова, ночь, обстрелы, тревога;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".