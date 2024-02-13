Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:20   13.02.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:20

Россияне дважды атаковали на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 13 февраля Генштаб ВСУ.

Авиационных ударов по Харьковской области не зафиксировали.

07:03

Ночь без тревог и «шахеды» над Украиной

Минувшая ночь стала первой за долгое время, когда на Харьковщине не объявляли воздушную тревогу. При этом Воздушные силы ВСУ около часу ночи предупреждали об угрозе баллистики.

Взрывов в Харькове не было. Основным объектом российской атаки ночью стал Днепр. В основном туда направлялись с юга группы «шахедов», а также были запуски ракет. Мэр города Борис Филатов сообщил об ударах по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы ВСУ утром проинформировали: атаку вели 23 «шахедами», из них 16 уничтожила ПВО.

Читайте также: Ночная атака «шахедов» и бои на Харьковщине: данные Генштаба

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
13.02.2024, 07:20
Ночная атака «шахедов» и бои на Харьковщине: данные Генштаба
Ночная атака «шахедов» и бои на Харьковщине: данные Генштаба
13.02.2024, 07:05
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
12.02.2024, 11:59
Дождь и туман. Какой будет погода 13 февраля в Харькове и области
Дождь и туман. Какой будет погода 13 февраля в Харькове и области
12.02.2024, 20:35
Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)
Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)
13.02.2024, 07:35
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
13.02.2024, 07:56

Новости по теме:


Вы читали новость: «Главные новости Харькова 13 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".