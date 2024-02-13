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Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб — как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 19:24   13.02.2024
Елена Нагорная
Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб — как прошли сутки на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не проводили, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

При этом противник нанес авиаудар по населенному пункту Круглое на Слобожанском направлении.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное, Двуречная, Ивановка, Синьковка и Петропавловка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не проводили, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".