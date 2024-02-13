Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб — как прошли сутки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не проводили, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
При этом противник нанес авиаудар по населенному пункту Круглое на Слобожанском направлении.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное, Двуречная, Ивановка, Синьковка и Петропавловка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, ВСУ, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не проводили, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".