Без штурмов врага, но с обстрелами: Генштаб — как прошли сутки на Харьковщине

В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не проводили, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

При этом противник нанес авиаудар по населенному пункту Круглое на Слобожанском направлении.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное, Двуречная, Ивановка, Синьковка и Петропавловка.