Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб – як минула доба на Харківщині

Події 19:24   13.02.2024
Олена Нагорна
Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб – як минула доба на Харківщині

Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не проводили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

При цьому супротивник завдав авіаудару по населеному пункту Кругле на Слобожанському напрямку.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Іванівка, Синьківка та Петропавлівка.

Читайте також: Одна жінка загинула, ще одна – поранена: армія РФ вдарила по центру Вовчанська

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Авдіївка, Куп’янськ, Лиман. Сирський об’їхав всі гарячі точки – Зеленський
Авдіївка, Куп’янськ, Лиман. Сирський об’їхав всі гарячі точки – Зеленський
13.02.2024, 19:51
Ексмер Харкова Добкін воює за Україну (фото, відео)
Ексмер Харкова Добкін воює за Україну (фото, відео)
07.10.2022, 07:38
Лютневе тепло в Харкові побило температурний рекорд
Лютневе тепло в Харкові побило температурний рекорд
13.02.2024, 19:40
Квартири художниці з Харкова Соні Морозюк ДБР таки арештує (відео)
Квартири художниці з Харкова Соні Морозюк ДБР таки арештує (відео)
13.02.2024, 19:28
Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб – як минула доба на Харківщині
Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб – як минула доба на Харківщині
13.02.2024, 19:24
Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
13.02.2024, 07:56

Новини за темою:

14:27
Прокуратура: по Липцях вдарили із С-300, а по Слобожанському авіабомбою (фото)
19:00
Дві атаки РФ поблизу Табаївки та авіаудар біля Ізюма – Генштаб по Харківщині
12:57
Жителів Водяного, де від авіаудару загинула жінка, закликають евакуюватися
07:35
Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб
19:25
Чотири атаки РФ відбили біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

Ви читали новину: «Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб – як минула доба на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не проводили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".