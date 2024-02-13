Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб – як минула доба на Харківщині
Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не проводили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
При цьому супротивник завдав авіаудару по населеному пункту Кругле на Слобожанському напрямку.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Іванівка, Синьківка та Петропавлівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, ЗСУ, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не проводили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".