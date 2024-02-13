Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб – як минула доба на Харківщині

Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не проводили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

При цьому супротивник завдав авіаудару по населеному пункту Кругле на Слобожанському напрямку.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Іванівка, Синьківка та Петропавлівка.