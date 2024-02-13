Одна жінка загинула, ще одна – поранена: армія РФ вдарила по центру Вовчанська

Близько 11:00 окупанти з артилерії обстріляли центр міста Вовчанськ на Харківщині.

«Внаслідок дій окупантів 61-річна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.