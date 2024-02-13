Одна жінка загинула, ще одна – поранена: армія РФ вдарила по центру Вовчанська
Близько 11:00 окупанти з артилерії обстріляли центр міста Вовчанськ на Харківщині.
«Внаслідок дій окупантів 61-річна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:00 окупанти з артилерії обстріляли центр міста Вовчанськ на Харківщині.".