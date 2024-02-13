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Загинули двоє, є поранені: нові дані про обстріл Харківщини

Події 10:20   13.02.2024
Оксана Горун
Загинули двоє, є поранені: нові дані про обстріл Харківщини

Внаслідок ранкового обстрілу села Курилівка в Куп’янському районі загинули двоє чоловіків.

“За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше вранці він уже інформував про цей обстріл. Тоді було відомо про удар з артилерії по території фермерського господарства. Дані були про одного загиблого працівника ферми.

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Фото з місця трагедії опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 10:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ранкового обстрілу села Курилівка в Куп’янському районі загинули двоє чоловіків".