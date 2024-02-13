Загинули двоє, є поранені: нові дані про обстріл Харківщини
Внаслідок ранкового обстрілу села Курилівка в Куп’янському районі загинули двоє чоловіків.
“За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше вранці він уже інформував про цей обстріл. Тоді було відомо про удар з артилерії по території фермерського господарства. Дані були про одного загиблого працівника ферми.
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Фото з місця трагедії опублікувала Харківська обласна прокуратура.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ранкового обстрілу села Курилівка в Куп’янському районі загинули двоє чоловіків".