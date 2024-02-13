Погибли двое, есть раненые: новые данные об обстреле Харьковщины
В результате утреннего обстрела села Куриловка в Купянском районе погибли двое мужчин.
«По обновленным данным, сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее утром он уже информировал об этом обстреле. Тогда было известно об ударе из артиллерии по территории фермерского хозяйства. Данные были об одном погибшем работнике фермы.
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Фото с места трагедии опубликовала Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, новости Харькова, обстрел, погибли, поранені, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утреннего обстрела села Куриловка в Купянском районе погибли двое мужчин".