Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о погибшем

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 февраля проинформировал: в результате вражеских обстрелов погиб работник фермы в Купянском районе.

Россияне за сутки обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов области. Сильнее всего досталось Купянскому району.

«В 8:00 враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, являвшийся работником фермы», — написал Синегубов в telegram.

Также россияне били по Купянску — там поврежден жилой дом. Под обстрелами были Липцы и село Слобожанское, по которым накануне били ракетами С-300 и КАБами. Обошлось без пострадавших.

«В 12:34 оккупанты обстреляли с. Казачья Лопань Харьковского района. Попадание в окрестностях населенного пункта. Пострадавшие не зафиксированы», — дополнил начальник ХОВА.