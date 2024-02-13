Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о погибшем

Происшествия 08:25   13.02.2024
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о погибшем

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 февраля проинформировал: в результате вражеских обстрелов погиб работник фермы в Купянском районе.

Россияне за сутки обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов области. Сильнее всего досталось Купянскому району.

«В 8:00 враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, являвшийся работником фермы», — написал Синегубов в telegram.

Также россияне били по Купянску — там поврежден жилой дом. Под обстрелами были Липцы и село Слобожанское, по которым накануне били ракетами С-300 и КАБами. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)

«В 12:34 оккупанты обстреляли с. Казачья Лопань Харьковского района. Попадание в окрестностях населенного пункта. Пострадавшие не зафиксированы», — дополнил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 13 февраля: погибший от обстрела, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 13 февраля: погибший от обстрела, сводка Генштаба
13.02.2024, 08:30
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
13.02.2024, 07:56
В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина
В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина
13.02.2024, 08:18
В Харькове нужно снести 100 объектов и переименовать 400 улиц — деколонизаторы
В Харькове нужно снести 100 объектов и переименовать 400 улиц — деколонизаторы
13.02.2024, 08:51
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
12.02.2024, 11:59
Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников
Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников
13.02.2024, 09:16

Новости по теме:

08:18
В Харькове произошел смертельный пожар: погиб мужчина
08:10
Мужчина погиб, женщина с ожогами в больнице — пожар на Харьковщине
07:50
На Харьковщине на пожаре погиб мужчина
13:44
Ракетные удары по Харькову: еще одного погибшего нашли под завалами дома
19:23
Смертельный артобстрел и авиаудар — последствия «прилетов» по Купянщине (фото)

Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о погибшем»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 февраля проинформировал: в результате вражеских обстрелов погиб работник фермы в Купянском районе".