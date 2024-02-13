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Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про загиблого

Події 08:25   13.02.2024
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про загиблого

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 лютого поінформував: унаслідок ворожих обстрілів загинув працівник ферми у Куп’янському районі.

Росіяни за добу обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів області. Найсильніше дісталося Куп’янському району.

“О 8:00 ворог здійснив артобстріл с. Курилівка Куп’янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також росіяни били по Куп’янську – там пошкоджено житловий будинок. Під обстрілами були Липці та село Слобожанське, по яких напередодні били ракетами С-300 та КАБами. Обійшлося без постраждалих.

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“О 12:34 окупанти обстріляли с. Козача Лопань Харківського району. Влучання на околицях населеного пункту. Постраждалих не зафіксовано”, – доповнив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 лютого поінформував: унаслідок ворожих обстрілів загинув працівник ферми у Куп’янському районі".