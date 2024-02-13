Вакарчук дав концерт у Куп’янську – за 7 км до лінії фронту (фото)

Лідер “Океану Ельзи” Святослав Вакарчук у Куп’янську виконав хіти групи для незламних співробітників місцевої військової адміністрації та Національної поліції.

Про концерт Вакарчука в Куп’янську, що знаходиться всього за сім кілометрів від лінії зіткнення, повідомив начальник місцевої міської військової адміністрації Андрій Беседін.

“Це був вже не перший візит артиста на Куп’янщину після деокупації. На підтримку працівників Куп’янської міської військової адміністрації, співробітників Куп’янського районного відділку національної поліції та прокуратури, лідер гурту “Океан Ельзи” презентував невеличкий акустичний виступ. Під супровід гітари у виконанні Святослава Вакарчука пролунали найвідоміші пісні гурту та авторські пісні”, – поділився Беседін.

Він також процитував слова самого лідера “Океану Ельзи”: “Для мене велика честь тут бути. Зараз це буде мій вже 231 маленький імпровізований виступ. Я хочу побажати вам наснаги й оптимізму. Щоб все, що ви робите в цей непростий час, було гідно оцінене людьми”.

На згадку Вакарчуку вручили нагороду “Куп’янськ. Нескорений! Незламний! Український!”, яку виготовили до річниці деокупації міста.