Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук в Купянске исполнил хиты группы для непобедимых сотрудников местной военной администрации и Национальной полиции.

О концерте Вакарчука в Купянске, находящемся всего в семи километрах от линии соприкосновения сообщил начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин.

«Это был уже не первый визит артиста в Купянщину после деоккупации. В поддержку работников Купянской городской военной администрации, сотрудников Купянского районного отдела национальной полиции и прокуратуры лидер группы «Океан Эльзы» презентовал небольшое акустическое выступление. Под сопровождение гитары в исполнении Святослава Вакарчука прозвучали известные песни группы и авторские песни», — поделился Беседин.

Он также процитировал слова самого лидера «Океана Эльзы»: «Для меня большая честь здесь быть. Сейчас это будет мое уже 231 маленькое импровизированное выступление. Я хочу пожелать вам воодушевления и оптимизма. Чтобы все, что вы делаете в это непростое время, было оценено по достоинству людьми».

На память Вакарчуку вручили награду «Купянск. Непокоренный! Несокрушимый! Украинский!», которую изготовили к годовщине деоккупации города.