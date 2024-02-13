Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)
Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук в Купянске исполнил хиты группы для непобедимых сотрудников местной военной администрации и Национальной полиции.
О концерте Вакарчука в Купянске, находящемся всего в семи километрах от линии соприкосновения сообщил начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин.
«Это был уже не первый визит артиста в Купянщину после деоккупации. В поддержку работников Купянской городской военной администрации, сотрудников Купянского районного отдела национальной полиции и прокуратуры лидер группы «Океан Эльзы» презентовал небольшое акустическое выступление. Под сопровождение гитары в исполнении Святослава Вакарчука прозвучали известные песни группы и авторские песни», — поделился Беседин.
Он также процитировал слова самого лидера «Океана Эльзы»: «Для меня большая честь здесь быть. Сейчас это будет мое уже 231 маленькое импровизированное выступление. Я хочу пожелать вам воодушевления и оптимизма. Чтобы все, что вы делаете в это непростое время, было оценено по достоинству людьми».
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На память Вакарчуку вручили награду «Купянск. Непокоренный! Несокрушимый! Украинский!», которую изготовили к годовщине деоккупации города.
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: Беседин, вакарчук, концерт, купянск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 07:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук в Купянске исполнил хиты группы для непобедимых сотрудников местной военной администрации и Национальной полиции".