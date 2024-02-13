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Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)

Культура 07:35   13.02.2024
Оксана Горун
Вакарчук дал концерт в Купянске — за 7 км до линии фронта (фото)

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук  в Купянске исполнил хиты группы для непобедимых сотрудников местной военной администрации и Национальной полиции.

О концерте Вакарчука в Купянске, находящемся всего в семи километрах от линии соприкосновения сообщил начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин.

«Это был уже не первый визит артиста в Купянщину после деоккупации. В поддержку работников Купянской городской военной администрации, сотрудников Купянского районного отдела национальной полиции и прокуратуры лидер группы «Океан Эльзы» презентовал небольшое акустическое выступление. Под сопровождение гитары в исполнении Святослава Вакарчука прозвучали известные песни группы и авторские песни», — поделился Беседин.

Концерт Вакарчука в Купянске 12 февраля 2024 3

Он также процитировал слова самого лидера «Океана Эльзы»: «Для меня большая честь здесь быть. Сейчас это будет мое уже 231 маленькое импровизированное выступление. Я хочу пожелать вам воодушевления и оптимизма. Чтобы все, что вы делаете в это непростое время, было оценено по достоинству людьми».

Концерт Вакарчука в Купянске 12 февраля 2024

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На память Вакарчуку вручили награду «Купянск. Непокоренный! Несокрушимый! Украинский!», которую изготовили к годовщине деоккупации города.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук  в Купянске исполнил хиты группы для непобедимых сотрудников местной военной администрации и Национальной полиции".