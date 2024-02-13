У Харкові сталася смертельна пожежа: загинув чоловік

Увечері 12 лютого у Харкові сталася пожежа в самобуді, який рятувальники визначили як “примітивну хижину”.

“О 17:20 сталася побутова пожежа в Шевченківському районі Харкова. До місця події негайно виїхали рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла самопобудована з підручних матеріалів примітивна хижина на всій своїй площі у 5 кв.м. На згарищі виявлено обгоріле тіло чоловіка, дані якого встановлюються”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом минулої доби рятувальники Харківщини п’ять разів гасили пожежі. Пожеж, що були б викликані ворожими обстрілами, не зафіксували.