Головні новини Харкова 13 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:20

Росіяни двічі атакували на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 13 лютого Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів по Харківській області не зафіксували.

07:03

Ніч без тривог та “шахеди” над Україною

Минула ніч стала першою за довгий час, коли на Харківщині не оголошували повітряну тривогу. При цьому Повітряні сили ЗСУ близько першої години ночі попереджали про загрозу балістики.

Вибухів у Харкові не було. Основним об’єктом російської атаки вночі став Дніпро. В основному туди прямували з півдня групи “шахедів”, а також запускали ракети. Мер міста Борис Філатов повідомив про удари по цивільній інфраструктурі. Повітряні сили ЗСУ вранці поінформували: атаку вели 23 “шахеди”, з них 16 знищила ППО.