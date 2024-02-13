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Призначили додатковий потяг із Харкова до Карпат: він курсуватиме щоденно

Суспільство 15:25   13.02.2024
Вікторія Яковенко
Призначили додатковий потяг із Харкова до Карпат: він курсуватиме щоденно Фото: АТ “Укрзалізниця”

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти.

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 – 11:48, Яремче 13:10 – 13:12, Татарів-Буковель 13:50 – 13:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09.

У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська.

У перший рейс поїзд з Харкова вирушить 23 лютого, з Ворохти – 24 числа. У складі потяга є вагони категорії купе та люкс. Він курсуватиме щоденно.

Квитки вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 15:25;

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