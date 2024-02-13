Призначили додатковий потяг із Харкова до Карпат: він курсуватиме щоденно
Фото: АТ “Укрзалізниця”
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти.
Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 – 11:48, Яремче 13:10 – 13:12, Татарів-Буковель 13:50 – 13:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09.
У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33 наступного дня.
Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська.
У перший рейс поїзд з Харкова вирушить 23 лютого, з Ворохти – 24 числа. У складі потяга є вагони категорії купе та люкс. Він курсуватиме щоденно.
Квитки вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалу.
Читайте також: Новий поїзд із Харкова до Дніпра пустять з березня: подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворохта, Карпаты, купе, люкс, поезд, укрзалізниця, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Призначили додатковий потяг із Харкова до Карпат: він курсуватиме щоденно»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти.".