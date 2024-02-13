Назначили дополнительный поезд из Харькова в Карпаты: будет ездить ежедневно

«Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд из Харькова в Ворохту.

Поезд №201/202 Харьков — Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55, Ивано-Франковск 11:28 – 11:48, Яремче 13:10 – 13:12, Татаров-Буковель 13:50 – 13:55, и прибывать в Ворохту в 14:09.

В обратном направлении, из Ворохты, поезд будет отправляться в 16:29 и прибывать в Харьков в 12:33 на следующий день.

Остановки предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород, Полтава-Киевская.

В первый рейс поезд из Харькова отправится 23 февраля, из Ворохты – 24 числа. В составе поезда есть вагоны категории купе и люкс. Он будет курсировать ежедневно.

Билеты можно приобрести в приложении «Укрзалізниця», чат-ботах, на сайте и в кассах вокзала.