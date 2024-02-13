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Нічна атака “шахедів” і бої на Харківщині: дані Генштабу

Події 07:05   13.02.2024
Оксана Горун
Нічна атака “шахедів” і бої на Харківщині: дані Генштабу

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 лютого повідомив, що Україну атакувала група з 23 “шахедів”. На Харківщині їх не фіксували. Але в регіоні продовжились бої на Куп’янському напрямку.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Основною метою атаки цієї ночі був Дніпро. Найчастіше саме до мешканців цього міста із попередженнями про небезпеку зверталися Повітряні сили ЗСУ.

Минулої доби 110 населених пунктів України були під артилерійськими обстрілами, ворог завдав п’яти ракетних і 113 авіаційних ударів, а також здійснив 135 обстрілів з РСЗВ.

На фронті було 84 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога поблизу Синьківки та  Табаївки Харківської області“, – повідомили у Генштабі.

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Авіація Сил оборони своєю чергою завдала ударів по 13 районах зосередження окупантів. Сили ППО збили сім розвідувальних БПЛА. Ракетники вдарили по семи районах зосередження армії РФ, одному засобу артилерії та одному засобу ППО росіян.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 лютого повідомив, що Україну атакувала група з 23 “шахедів”. На Харківщині їх не фіксували. Але в регіоні продовжились бої на Куп’янському напрямку".