Ночная атака «шахедов» и бои на Харьковщине: данные Генштаба

Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 февраля сообщил, что Украину атаковала группа из 23 «шахедов». На Харьковщине их не фиксировали. Но в регионе продолжились бои на Купянском направлении.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 ударных БПЛА», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Основной целью атаки этой ночью был Днепр. Чаще всего именно к жителям этого города с предупреждениями об опасности обращались Воздушные силы ВСУ.

За минувшие сутки 110 населенных пунктов Украины были под артиллерийскими обстрелами, враг нанес пять ракетных и 113 авиационных ударов, а также совершил 135 обстрелов из РСЗО.

На фронте было 84 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны в свою очередь нанесла удары по 13 районам сосредоточения оккупантов. Силы ПВО сбили семь разведывательных БПЛА. Ракетчики ударили по семи районам сосредоточения армии РФ, одному средству артиллерии и одному средству ПВО россиян.