Ночная атака «шахедов» и бои на Харьковщине: данные Генштаба
Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 февраля сообщил, что Украину атаковала группа из 23 «шахедов». На Харьковщине их не фиксировали. Но в регионе продолжились бои на Купянском направлении.
«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 ударных БПЛА», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Основной целью атаки этой ночью был Днепр. Чаще всего именно к жителям этого города с предупреждениями об опасности обращались Воздушные силы ВСУ.
За минувшие сутки 110 населенных пунктов Украины были под артиллерийскими обстрелами, враг нанес пять ракетных и 113 авиационных ударов, а также совершил 135 обстрелов из РСЗО.
На фронте было 84 боевых столкновения.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
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Авиация Сил обороны в свою очередь нанесла удары по 13 районам сосредоточения оккупантов. Силы ПВО сбили семь разведывательных БПЛА. Ракетчики ударили по семи районам сосредоточения армии РФ, одному средству артиллерии и одному средству ПВО россиян.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 февраля сообщил, что Украину атаковала группа из 23 «шахедов». На Харьковщине их не фиксировали. Но в регионе продолжились бои на Купянском направлении".