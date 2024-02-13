З річки Лопань у центрі Харкові дістали жінку (фото, відео)

Рятувальники витягли жінку з річки Лопань у центрі Харкова.

Подія сталася 13 лютого. 43-річна жінка опинилася в річці. Рятувальники розгорнули висувну пожежну драбину і підняли жінку нагору, повідомили у ДСНС України.

Врятовану оглянули медики та шпиталізували її, додали рятувальники.