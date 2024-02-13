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З річки Лопань у центрі Харкові дістали жінку (фото, відео)

Події 14:10   13.02.2024
Вікторія Яковенко
З річки Лопань у центрі Харкові дістали жінку (фото, відео) Фото: ДСНС України

Рятувальники витягли жінку з річки Лопань у центрі Харкова.

Подія сталася 13 лютого. 43-річна жінка опинилася в річці. Рятувальники розгорнули висувну пожежну драбину і підняли жінку нагору, повідомили у ДСНС України.

Врятовану оглянули медики та шпиталізували її, додали рятувальники.

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Фото, відео: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники витягли жінку з річки Лопань у центрі Харкова.".