З річки Лопань у центрі Харкові дістали жінку (фото, відео)
Фото: ДСНС України
Рятувальники витягли жінку з річки Лопань у центрі Харкова.
Подія сталася 13 лютого. 43-річна жінка опинилася в річці. Рятувальники розгорнули висувну пожежну драбину і підняли жінку нагору, повідомили у ДСНС України.
Врятовану оглянули медики та шпиталізували її, додали рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, жінка, Лопань, река, спасатели, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники витягли жінку з річки Лопань у центрі Харкова.".