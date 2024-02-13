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Одна женщина погибла, еще одна – ранена: армия РФ ударила по центру Волчанска

Происшествия 11:43   13.02.2024
Виктория Яковенко
Одна женщина погибла, еще одна – ранена: армия РФ ударила по центру Волчанска

Около 11:00 оккупанты из артиллерии обстреляли центр города Волчанск на Харьковщине.

«В результате действий оккупантов 61-летняя женщина погибла от мино-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская была ранена. В момент обстрела люди находились на местном рынке», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:00 оккупанты из артиллерии обстреляли центр города Волчанск на Харьковщине.".