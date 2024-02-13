Одна женщина погибла, еще одна – ранена: армия РФ ударила по центру Волчанска

Около 11:00 оккупанты из артиллерии обстреляли центр города Волчанск на Харьковщине.

«В результате действий оккупантов 61-летняя женщина погибла от мино-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская была ранена. В момент обстрела люди находились на местном рынке», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.