Про БпЛА на Харківщині повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Про БпЛА (невстановленого типу) в Богодухівському районі Харківської області повідомило о 20:04 командування Повітряних сил ЗСУ.
При цьому командування не уточнило, йдеться про один або кілька ворожих дронів.
“Курс західний/південно-західний”, – йдеться у публікації.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 19:58.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 20:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про БпЛА (невстановленого типу) в Богодухівському районі Харківської області повідомило о 20:04 командування Повітряних сил ЗСУ".