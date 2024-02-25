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Про БпЛА на Харківщині повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Події 20:10   25.02.2024
Олена Нагорна
Про БпЛА на Харківщині повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Про БпЛА (невстановленого типу) в Богодухівському районі Харківської області повідомило о 20:04 командування Повітряних сил ЗСУ.

При цьому командування не уточнило, йдеться про один або кілька ворожих дронів.

“Курс західний/південно-західний”, – йдеться у публікації.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 19:58.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 20:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про БпЛА (невстановленого типу) в Богодухівському районі Харківської області повідомило о 20:04 командування Повітряних сил ЗСУ".