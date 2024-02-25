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О БпЛА на Харьковщине сообщают Воздушные силы ВСУ

Происшествия 20:10   25.02.2024
Елена Нагорная
О БпЛА на Харьковщине сообщают Воздушные силы ВСУ

О БпЛА (неустановленного типа) в Богодуховском районе Харьковской области сообщило в 20:04 командование Воздушных сил ВСУ.

При этом командование не уточнило, речь идет об одном или нескольких вражеских дронах.

«Курс западный/юго-западный», — говорится в публикации.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 19:58.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 20:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О БпЛА (неустановленного типа) в Богодуховском районе Харьковской области сообщило в 20:04 командование Воздушных сил ВСУ".