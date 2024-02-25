О БпЛА на Харьковщине сообщают Воздушные силы ВСУ

О БпЛА (неустановленного типа) в Богодуховском районе Харьковской области сообщило в 20:04 командование Воздушных сил ВСУ.

При этом командование не уточнило, речь идет об одном или нескольких вражеских дронах.

«Курс западный/юго-западный», — говорится в публикации.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 19:58.