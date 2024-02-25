Военные РФ обстреливали Харьковщину и пять раз ходили в атаки — Генштаб
Пять атак военных РФ отбили украинские защитники возле села Табаевка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище — на Слобожанском.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак военных РФ отбили украинские защитники возле села Табаевка Купянского района".