Військові РФ обстрілювали Харківщину і п’ять разів ходили в атаки – Генштаб

П’ять атак військових РФ відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Козача Лопань, Стрілеча та Гатище – на Слобожанському.