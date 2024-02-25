Live
  • Нд 25.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Військові РФ обстрілювали Харківщину і п’ять разів ходили в атаки – Генштаб

Події 19:37   25.02.2024
Олена Нагорна
Військові РФ обстрілювали Харківщину і п’ять разів ходили в атаки – Генштаб

П’ять атак військових РФ відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Козача Лопань, Стрілеча та Гатище – на Слобожанському.

Читайте також: Військові РФ після обіду вдарили по приватному сектору на Харківщині (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Про БпЛА на Харківщині повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Про БпЛА на Харківщині повідомляють Повітряні сили ЗСУ
25.02.2024, 20:10
Якою буде погода в Харкові та області в понеділок – прогноз на 26 лютого
Якою буде погода в Харкові та області в понеділок – прогноз на 26 лютого
25.02.2024, 19:54
Вірус АЧС виявили в диких кабанів на Харківщині: де оголосили карантин
Вірус АЧС виявили в диких кабанів на Харківщині: де оголосили карантин
25.02.2024, 10:01
Військові РФ обстрілювали Харківщину і п’ять разів ходили в атаки – Генштаб
Військові РФ обстрілювали Харківщину і п’ять разів ходили в атаки – Генштаб
25.02.2024, 19:37
Зеленський: 31 тисяча військових загинула у війні, РФ знала плани контрнаступу
Зеленський: 31 тисяча військових загинула у війні, РФ знала плани контрнаступу
25.02.2024, 19:13
Коваленко оцінив заяву нардепки про ризики втратити Куп’янськ, а за ним Харків
Коваленко оцінив заяву нардепки про ризики втратити Куп’янськ, а за ним Харків
25.02.2024, 12:56

Новини за темою:

07:13
Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення
07:11
Двічі росіяни безуспішно атакували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
13:27
Понад 300 окупантів знищили й поранили за добу під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ
12:48
Чи змінилась ситуація під Куп’янськом після окупації Авдіївки – дані ДПСУ
23:52
Головні новини Харкова 11.02: день жалоби, фронт, ракетний удар по Люботину


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Військові РФ обстрілювали Харківщину і п’ять разів ходили в атаки – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять атак військових РФ відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району".