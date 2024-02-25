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Військові РФ після обіду вдарили по приватному сектору на Харківщині (фото)

Події 17:14   25.02.2024
Олена Нагорна
Військові РФ після обіду вдарили по приватному сектору на Харківщині (фото)

Окупанти близько 14:30 25 лютого завдали ударів по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району Харківської області.

На території двору спалахнули гараж і легковик. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів, повідомляють у ДСНС.

Надзвичайники загасили вогонь о 15:40. Жертв та постраждалих немає.


Фото: ДСНС України

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти близько 14:30 25 лютого завдали ударів по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району".