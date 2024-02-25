Військові РФ після обіду вдарили по приватному сектору на Харківщині (фото)

Окупанти близько 14:30 25 лютого завдали ударів по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району Харківської області.

На території двору спалахнули гараж і легковик. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів, повідомляють у ДСНС.

Надзвичайники загасили вогонь о 15:40. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ДСНС України