Військові РФ після обіду вдарили по приватному сектору на Харківщині (фото)
Окупанти близько 14:30 25 лютого завдали ударів по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району Харківської області.
На території двору спалахнули гараж і легковик. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів, повідомляють у ДСНС.
Надзвичайники загасили вогонь о 15:40. Жертв та постраждалих немає.
Фото: ДСНС України
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 17:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти близько 14:30 25 лютого завдали ударів по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району".