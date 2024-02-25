Военные РФ после обеда ударили по частному сектору на Харьковщине (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Оккупанты около 14:30 25 февраля нанесли удары по частному сектору в селе Куриловка Купянского района Харьковской области.
На территории двора загорелись гараж и легковушка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщают в ГСЧС.
Чрезвычайники потушили огонь в 15:40. Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГСЧС Украины
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, Купянский район, куриловка, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 17:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты около 14:30 25 февраля нанесли удары по частному сектору в селе Куриловка Купянского района".