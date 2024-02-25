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Военные РФ после обеда ударили по частному сектору на Харьковщине (фото)

Происшествия 17:14   25.02.2024
Елена Нагорная
Военные РФ после обеда ударили по частному сектору на Харьковщине (фото) Фото: ГСЧС Украины

Оккупанты около 14:30 25 февраля нанесли удары по частному сектору в селе Куриловка Купянского района Харьковской области.

На территории двора загорелись гараж и легковушка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщают в ГСЧС.

Чрезвычайники потушили огонь в 15:40. Жертв и пострадавших нет.


Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты около 14:30 25 февраля нанесли удары по частному сектору в селе Куриловка Купянского района".