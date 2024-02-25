Военные РФ после обеда ударили по частному сектору на Харьковщине (фото)

Оккупанты около 14:30 25 февраля нанесли удары по частному сектору в селе Куриловка Купянского района Харьковской области.

На территории двора загорелись гараж и легковушка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщают в ГСЧС.

Чрезвычайники потушили огонь в 15:40. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГСЧС Украины