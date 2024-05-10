Жорін і Донік схарактеризували події на Харківщині та окреслили перспективи
Нічого неочікуваного на Харківщині не відбулося, все було прогнозовано. У цьому сходяться заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін та волонтер Роман Донік.
Жорін зокрема пише, що події на Харківському напрямку для української армії є абсолютно прогнозованими, захисники знали та готувалися до руху військових РФ, і наразі нічого критичного не відбулось. За оцінками Жоріна, поки дії ворога більше схожі на промацування оборони, і свої основні сили супротивник ще не задіював.
Нічого неочікуваного під Харковом не сталося й для Доніка. Він також схиляється до думки, що відбувається розвідка боєм.
“Зайшли в кілька населених пунктів (практично був “сіряк”). Були зранку певні проблеми (людський фактор) на деяких рубежах. З десяток одиниць бронетехніки на напрямку росіянам спалили точно. Виколупували з посадок тих, хто сховався. Там де ворог мав успіх і зайшов без бою, закріплюються. В кількох населених пунктах йдуть бої. Штурмують наші”, – схарактеризував ситуацію Донік.
За його даними, з глибини РФ в напрямку Бєлгорода рухається ворожа техніка з новими тактичними позначками, тож волонтер не виключає, за кілька днів “будуть нові спроби”.
“Є/будуть певні кадрові рішення, бо на ІПсО все важкувато списувати. У принципі рішення приймаються оперативно на самому верху. Поки все так, як очікувалось. Але не надто оптимістично почалося. Далі буде видно”, – додав Донік.
Нагадаємо, під ранок 10 травня вздовж кордону Харківщини з РФ лунали вибухи. Глава ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку КАБами, з РСЗВ та артилерії, зокрема Вовчанська. За словами Синєгубова, всі спроби ворога прорвати кордон були безуспішними, і “не втрачено жодного метра” території. При цьому аналітичний портал «DeepState» позначив район сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка як “сіру зону”, а також написав про спроби ворога зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка поблизу Вовчанська. У Міноборони повідомили, що о 5-й ранку відбулася спроба прориву супротивником лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки, і станом на 13:00 атаки були відбиті, тривали бої різної інтенсивності. За словами президента Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. З Вовчанського та Липецького напрямків евакуюють місцевих мешканців.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 20:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нічого неочікуваного на Харківщині не відбулося, все було прогнозовано. У цьому сходяться заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін та волонтер Роман Донік".