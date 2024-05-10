Жорин и Доник охарактеризовали события на Харьковщине и обозначили перспективы

Ничего неожиданного на Харьковщине не произошло, все было прогнозируемо. В этом сходятся заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин и волонтер Роман Доник.

Жорин в частности пишет, что события на Харьковском направлении для украинской армии являются абсолютно прогнозируемыми, защитники знали и готовились к движению военных РФ, и пока ничего критического не произошло. По оценкам Жорина, сейчас действия врага больше похожи на прощупывание обороны, и свои основные силы противник еще не задействовал.

Ничего неожиданного под Харьковом не произошло и для Доника. Он также склоняется к мнению, что происходит разведка боем.

«Зашли в несколько населенных пунктов (практически был «серяк»). Были утром определенные проблемы (человеческий фактор) на некоторых рубежах. С десяток единиц бронетехники на направлении россиянам сожгли точно. Выковыривали из посадок тех, кто спрятался. Там где враг имел успех и зашел без боя, закрепляются. В нескольких населенных пунктах идут бои. Штурмуют наши», — охарактеризовал ситуацию Доник.

По его данным, из глубины РФ в направлении Белгорода движется вражеская техника с новыми тактическими обозначениями, поэтому волонтер не исключает, через несколько дней «будут новые попытки».

«Есть/будут определенные кадровые решения, потому что на ИПсО все сложновато списывать. В принципе, решения принимаются оперативно на самом верху. Пока все так, как ожидалось. Но не слишком оптимистично началось. Дальше будет видно», — добавил Доник.

Напомним, под утро 10 мая вдоль границы Харьковщины с РФ гремели взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении КАБами, из РСЗО и артиллерии, в частности Волчанска. По словам Синегубова, все попытки врага прорвать границу были безуспешными, и «не потеряно ни одного метра» территории. При этом аналитический портал «DeepState» обозначил район сел Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка как «серую зону», а также написал о попытках врага зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка вблизи Волчанска. В Минобороны сообщили, что в 5 утра произошла попытка прорыва противником линии обороны на Харьковщине под прикрытием бронетехники, и по состоянию на 13:00 атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. По словам президента Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. С Волчанского и Липецкого направлений эвакуируют местных жителей.