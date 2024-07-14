Live
  • Нд 14.07.2024
  • Харків  +36°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ

Події 16:53   14.07.2024
Оксана Якушко
Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ

У Харківському напрямку ворог провів три атаки. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Натомість росіяни активно продовжують бити КАБами – з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів біля Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з боку Шебекіного. Росіяни бомбардували Старицю і Глибоке, по Ветеринарному били з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку три ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.

Читайте також: 31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ
Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ
14.07.2024, 16:53
Нові Patriot та SAMP/T не захистять Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів — BILD
Нові Patriot та SAMP/T не захистять Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів — BILD
14.07.2024, 16:02
$200 пропонував копам п’яний водій у Харкові
$200 пропонував копам п’яний водій у Харкові
14.07.2024, 13:17
70-річна жінка поранена через удари росіян по селу на Харківщині
70-річна жінка поранена через удари росіян по селу на Харківщині
14.07.2024, 13:42
Головні новини Харкова 14.07: штурми, обстріли, поранені за добу на Харківщині
Головні новини Харкова 14.07: штурми, обстріли, поранені за добу на Харківщині
14.07.2024, 16:59
Сьогодні 14 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 липня: яке свято та день в історії
14.07.2024, 06:00

Новини за темою:

08:38
31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ
16:54
На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували позиції ЗСУ – Генштаб
23:19
Генштаб ЗСУ розповів, де сьогодні на Харківщині атакували росіяни
19:45
Атака на Україну: понад 30 загиблих та 140 постраждалих (фото, відео)
11:36
Масштабна ракетна атака на Україну: у Києві постраждала дитяча лікарня

Ви читали новину: «Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському напрямку ворог провів три атаки. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ.".