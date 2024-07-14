Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ

У Харківському напрямку ворог провів три атаки. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Натомість росіяни активно продовжують бити КАБами – з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів біля Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з боку Шебекіного. Росіяни бомбардували Старицю і Глибоке, по Ветеринарному били з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку три ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.