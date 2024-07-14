Росіяни КАБами і НАРами атакують Харківщину – Генштаб ЗСУ
У Харківському напрямку ворог провів три атаки. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ.
Натомість росіяни активно продовжують бити КАБами – з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів біля Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з боку Шебекіного. Росіяни бомбардували Старицю і Глибоке, по Ветеринарному били з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.
На Куп’янському напрямку три ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському напрямку ворог провів три атаки. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ.".