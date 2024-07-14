31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулося 13 боїв біля населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.
Читайте також: РФ закидає Харківщину КАБами: у Генштабі повідомили, куди цілив ворог
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 08:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".