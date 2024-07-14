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31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ

Події 08:38   14.07.2024
Оксана Якушко
31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося 13 боїв біля населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".