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31 штурм россиян отбили защитники на Харьковщине за сутки – Генштаб ВСУ

Происшествия 08:38   14.07.2024
Оксана Якушко
31 штурм россиян отбили защитники на Харьковщине за сутки – Генштаб ВСУ Фото: ГШ

Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевая, Глубокое, Малые Проходы, Сеньковка, Купянск-Узловой, Старица, Кучеровка и Подолы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 13 боев у населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмы россиян возле Синьковки, Ольшаны, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевая, Глубокое, Малые Проходы, Сеньковка, Купянск-Узловой, Старица, Кучеровка и Подолы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".