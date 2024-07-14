31 штурм россиян отбили защитники на Харьковщине за сутки – Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевая, Глубокое, Малые Проходы, Сеньковка, Купянск-Узловой, Старица, Кучеровка и Подолы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 13 боев у населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмы россиян возле Синьковки, Ольшаны, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.