Россияне КАБами и НАРами атакуют Харьковщину – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковском направлении враг провел три атаки. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.
В то же время россияне активно продолжают бить КАБами – со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара возле Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск нанес два авиаудара шестью КАБами со стороны Шебекино. Русские бомбардировали Старицу и Глубокое, по Ветеринарному били НАРами с вертолетов.
На Купянском направлении три вражеских атаки подразделения Сил обороны успешно отбили возле Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении враг провел три атаки. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.".