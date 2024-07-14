Россияне КАБами и НАРами атакуют Харьковщину – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении враг провел три атаки. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.

В то же время россияне активно продолжают бить КАБами – со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара возле Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск нанес два авиаудара шестью КАБами со стороны Шебекино. Русские бомбардировали Старицу и Глубокое, по Ветеринарному били НАРами с вертолетов.

На Купянском направлении три вражеских атаки подразделения Сил обороны успешно отбили возле Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.