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Россияне КАБами и НАРами атакуют Харьковщину – Генштаб ВСУ

Происшествия 16:53   14.07.2024
Оксана Якушко
Россияне КАБами и НАРами атакуют Харьковщину – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении враг провел три атаки. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.

В то же время россияне активно продолжают бить КАБами – со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара возле Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск нанес два авиаудара шестью КАБами со стороны Шебекино. Русские бомбардировали Старицу и Глубокое, по Ветеринарному били НАРами с вертолетов.

На Купянском направлении три вражеских атаки подразделения Сил обороны успешно отбили возле Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.

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Автор: Оксана Якушко
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14.07.2024, 16:53

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении враг провел три атаки. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ.".