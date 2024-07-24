Медведчуку та компанії повідомила про підозру Харківська обласна прокуратура

Колишньому народному депутатові України, куму Путіна Віктору Медведчуку, якого вже підозрюють у держзраді, “прилетіла” ще одна справа – у зв’язку із заволодінням нафтопродуктопроводом “Самара – Західний напрямок” (відомим у народі як “труба Медведчука”).

За компанію з Медведчуком про підозру повідомили чотирьом представникам колишнього топменеджменту “ПрикарпатЗахідтрансу”, проінформувала пресслужба СБУ.

“Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру народному депутату України II—IV, IX скликань та чотирьом його спільникам за фактами організації низки злочинів, спрямованих на заволодіння державним стратегічним об’єктом – нафтопродуктопроводом “Самара-Західний напрямок”, — заявили у пресслужбі Харківської прокуратури.

Нафтопродуктопровід, за даними слідства, Медведчук і компанія захопили у 2015 році, координуючи свої дії з керівництвом РФ. Схему взаємодії учасників підприємства опублікувала Служба безпеки України.

Медведчука в СБУ та прокуратурі називають організатором “схеми”. Передісторія така.

“Після розпаду срср нафтопродуктопровід “Самара-Західний напрямок” залишився у власності рф. З 2005 року Україна через суди доводила своє право на володіння ним. У 2014-2015 роках це право підтвердили суди вищої інстанції. Проте у квітні 2015 року суд у Рівному за одне засідання повернув трубу дочірній компанії рф – ТОВ “ПрикарпатЗахідтранс” через нібито “нововиявлені обставини”, чим фактично скасував завершену націоналізацію стратегічного нафтопроводу“, – нагадали в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що Медведчук зі спільниками залучили експерта, який “організував” висновок, що його надалі використав суд для перегляду всіх попередніх вердиктів на користь держави. Надалі захоплений нафтопродуктопровід перепродали підконтрольній фірмі, зареєстрованій у Швейцарії. А керівництво здійснювали через ТОВ “ПрикарпатЗахідтранс”. Двоє з тих, кого підозрюють в участі у схемі “віджиму”, обійняли керівні посади на підприємстві й надалі переважно займалися легалізацією доходів.

“Отримані прибутки підозрювані виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою”, – зазначили у прокуратурі.

“Відповідна інформація підкріплена доказами, які є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показами самого Віктора Медведчука, які були добровільно та з усвідомленням сказаного надані ним до обміну з рф”, – наголосили в СБУ.

За місцями проживання та реєстрації підозрюваних провели обшуки. Самих компаньйонів Медведчука оголосили в розшук (підозри вручали їхнім родичам). Персонально колишнього лідера забороненої “ОПЗЖ” підозрюють за цілим “букетом” статей: крім організації заволодіння чужим майном, також фігурує відмивання доходів, зловживання повноваженнями, організація свідомо неправдивого висновку експерта в суді тощо. Подібний набір – тільки з формулюванням не про організацію, а про “пособництво” висунули і його ймовірним спільникам.

“Слідство триває. Правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до цієї оборудки”, – зазначили в прокуратурі.

Щодо долі самого нафтопродуктопроводу “Самара – Західний напрямок”, то з травня 2019 року прокачування дизеля через нього заблокували – до повернення “труби Медведчука” у держвласність. 1 лютого 2024 року Верховний Суд остаточно визнав право власності на українську частину за державою.